Beelden zware mishandeling homo's Amsterdam getoond

Verdwenen Nederlandse kat reist 1.000 kilometer

14 februari De Tilburgse kat Pepper, die een half jaar geleden verdween in Tilburg, is onverwacht opgedoken in het Oostenrijkse plaatsje Aschbach-Markt na een reis van ongeveer 950 kilometer. De dierenbescherming in Oostenrijk heeft geen idee hoe het dier de enorme afstand heeft weten te overbruggen. Vermoedelijk is de kat in een vrachtwagen terechtgekomen.