Begin van de week voor velen welkome afkoeling, daarna zon!

Aan het zomerweer zal echter zeker nog geen einde gekomen. Vanaf woensdag breekt een nieuwe warme periode aan met maxima van 25 graden en meer. De zomerse temperaturen gaan tot het weekend samen met veel zon en weinig kans op regen.



Vandaag

Vanochtend is het wisselvallig in Nederland. In sommige gebieden schijnt de zon, terwijl even verderop een onweersbui valt. Om 7 uur onweerde het al in delen van Zeeland en deze bui maakte daarna de inwoners van Rotterdam en Dordrecht wakker.



In het binnenland loopt de temperatuur snel op. Langs de oostgrens zal het 27 tot 30 graden worden, in het westen maxima van 22 tot 24 graden. In het noorden en oosten kan het opnieuw gaan onweren, maar de buien zullen niet zo zwaar zijn als gisteravond en vannacht.



Vanavond klaart het op en zullen de buien overal verdwijnen. De warme lucht is dan uit het land verdreven en er komt een einde aan de regionale hittegolf in Limburg.