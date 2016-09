'Begroting voldoet niet aan Europese regels'

D66 en Onderwijsbond: Ministerie rommelt met on­der­wijs­cij­fers

18:30 200 miljoen euro erbij, zegt het ministerie van Onderwijs dinsdag in de onderwijsbegroting. ,,Echt niet, er gaat 200 miljoen euro af'', briest oppositiepartij D66. De Algemene Onderwijsbond (AOb) spreekt over een bezuiniging van 30 miljoen euro en is woest op het ministerie. ,,Het ministerie belazert de kluit.''