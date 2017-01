Belevenistheater bezorgt gehandicapte droomreis

Lachen en huilen

In De Nieuwe Belevenis gaat het licht niet uit, mag worden gegild, gepraat, gelachen en gehuild. Interactie met naasten is juist de bedoeling, zegt ontwerper Stan Boshouwers van Tinker Imagineers. Dus zij aan zij in de treincoupé, in de oldtimer. Plekken die doorgaans nauwelijks toegankelijk zijn. Nu kan de rolstoel er zo ingeschoven worden.



Dementerenden kunnen herinneringen ophalen met behulp van oude koffers met inhoud van weleer. Voor kinderen met een beperking is er een ruimte waar samen interactieve spellen op de muur kunnen worden gespeeld, met vormen, kleuren en vrolijke vogels. Rechtop in de rolstoel of liggend op een mat, je stem is genoeg om de projectie te activeren. Camilla's ouders zien zich al met hun andere dochter en kleinkinderen door de Belevenis lopen. Het is lastig om familie en vrienden naar een instelling te krijgen, zegt Nellie.



Daarom bedenken ze elke verjaardag iets leuks. ,,Ze woont mooi, maar om nou in een kringetje op haar kleine kamer te gaan zitten... Dit jaar huurden we een gospelkoor in. Maar nu we dit bij de hand hebben, kunnen we er veel vaker met de familie op uit.''