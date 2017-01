België zet zich schrap voor ‘ergste storm in 50 jaar’

In Zeeland worden maatregelen getroffen voor een flinke storm die zich vanaf vanavond aandient. In België spreekt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK) zelfs van mogelijk de ergste storm in 50 jaar. ,,We mogen gerust spreken van een ernstige situatie", zegt woordvoerder Steve Timmermans.

De stormachtige wind van vandaag en de verwachte storm van morgen in combinatie met springtij veroorzaken verhoogde waterstanden langs de hele kust. Uit voorzorg zijn enkele afsluitbare doorgangen in Vlissingse dijken afgesloten. De keersluizen bij Stavenisse en Zierikzee zijn ook al dicht. Rijkswaterstaat houdt de stormvloedkeringen nauwlettend in de gaten. ,,We nemen zo nodig maatregelen zoals het sluiten van de stormvloedkeringen", laat de rijksdienst weten.

In de Vlaamse kustgebieden worden momenteel zandzakken verspreid. Ook in Antwerpen neemt men geen risico. De Scheldekaaien worden preventief afgesloten uit vrees voor overstromingen. Diverse evenementen zijn uit voorzorg afgelast.

90 kilometer per uur

Ook in het noordwesten en noorden van ons land gaat het flink stormen. Het KNMI verwacht plaatselijk zware windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur, aan zee mogelijk tot 90 kilometer per uur.



,,De komende 24 uur trekt een lagedrukgebied over het zuiden van Nederland. Hoe deze storm zich precies ontwikkelt is nog moeilijk te zeggen. We weten dat de regen overgaat in sneeuw en dat de wind flink aantrekt. Aan zee kan het zelfs stormachtig waaien”, weet weervrouw Diana Woei van Weerplaza. Met andere woorden: ,,Het gaat behoorlijk spoken. We houden het in de gaten.”

Zware avondspits

Quote Het gaat behoorlijk spoken Diana Woei, meteorologe Weggebruikers moeten vanavond rekening houden met een zware avondspits. Niet alleen gaat het stormen, er wordt ook winterse neerslag verwacht. Volgens het KNMI kan het in de loop van de avond vooral in het midden, oosten en later mogelijk ook in het zuid-oosten enkele uren gaan sneeuwen.



Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en morgen het rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen.

Veranderlijk

Eerder deze week werden we al voorbereid op de komst van flink wat sneeuw en misschien wel natuurijs. ,,Het weer speelt ons deze dagen parten, het is zeer veranderlijk”, stelt Woei.



In de nacht naar vrijdag blijft de sneeuw liggen bij minimumtemperatuur van 0 tot 3 graden. Vrijdag tekent zich door een gure dag, met geregeld winterse buien en landinwaarts kans op sneeuw. In het weekend ontstaan met enige regelmaat buien en op steeds meer plaatsen is kans op sneeuw. ,,Het gaat in de nacht en vroege ochtend vooral landinwaarts plaatselijk licht vriezen.”