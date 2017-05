Belgische uitgever Mediahuis mag Telegraaf overnemen

Weglooptiener Maggie (16) zit nog steeds vast, justitie zoekt oplossing

15:16 De 16-jarige Amerikaanse tiener Maggie Lee zit nog steeds vast op het politiebureau. Justitie bekijkt – onder meer met de Raad voor de Kinderbescherming – hoe het verder moet. Tiener Maggie ontvluchtte een maand geleden Tennessee, leek vermist te zijn, werd gevonden in Zwolle maar wil níet terug naar Amerika. Ondanks het feit dat haar moeder in Nederland is om haar op te halen.