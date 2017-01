Beloofde Varkensland afgebrand

Maximumstraf voor verstoppen lijk: 'Respectloos en mensonterend'

13:36 De 66-jarige Jan B. uit Hulten is tot de maximale celstraf van twee jaar veroordeeld voor het wegmaken van de stoffelijke resten van Freddy Janssen uit Valkenswaard. De rechtbank stelt dat hij in elk geval medepleger is, omdat hij onbekend gebleven derden heeft gebeld om 'het probleem' op te lossen. De rechtbank spreekt zich niet uit over het feitelijk aandeel dat Jan B. had in het wegmaken.