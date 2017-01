Berlijn gaat politie beter uitrusten na aanslag

Bejaarde Spijkenisser heeft compleet wapenarsenaal in huis

14:28 De politie heeft een 85-jarige man aangehouden die in zijn woning in Spijkenisse een heel wapenarsenaal had. De politie vond onder meer een kruis- en handboog met pijlen, duizenden hulzen en kogelpunten en meerdere dozen kruit om munitie mee te maken.