Bert Koenders en Jetta Klijnsma niet op kieslijst PvdA

Jeroen Dijsselbloem, momenteel minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep (ministers van Financiën van de eurolanden), wil na de verkiezingen in 2017 wel voor de sociaaldemocraten de Tweede Kamer in. Tegen deze krant zegt hij ,,er nog steeds lol in te hebben''.



Met Dijsselbloem willen ook andere PvdA-bewindspersonen naar de Kamer, zoals minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu).



Terugkeren

PvdA-staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) liet eerder weten alleen terug te willen keren in het kabinet en niet in de Kamer. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en zijn collega Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) komen ook niet terug in het parlement.



Ook staatssecretaris Martin Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil niet terug naar de Kamer, maar hij is eventueel opnieuw beschikbaar als staatssecretaris of minister in een volgend kabinet.