Besluit over vervolging dakdrama stadion FC Twente pas in februari

Het gerechtshof in Arnhem besluit pas in februari of twee verdachten die betrokken waren bij het dakdrama in het voetbalstadion van FC Twente, worden vervolgd. Het dak van stadion Grolsch Veste in Enscheden stortte op 7 juli 2011 in. Daarbij kwamen twee personen om het leven.