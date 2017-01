'Besluit Van Rijn is aardig begin, maar lang niet voldoende'

Irakezen in koelwagen met lading mosselen op A58

16:46 De politie heeft gisteren bij het Zeeuwse Rilland zeven vreemdelingen aangetroffen in een koelwagen met mosselen. De Irakezen wilden naar Engeland, maar waren in België in de verkeerde vrachtwagen gestapt. In Zeeland eindigde hun reis.