'Best gelezen gedicht van Feyenoorddichter gaat over Ajacied Nouri'

Update Twintig jongeren springen van brandende boot in Biesbosch

10 juli Een brand door een lekkende gasfles aan boord van een plezierjacht in de Biesbosch heeft twintig jongeren van 16, 17 jaar maandagavond rond kwart voor acht flinke schrik bezorgd. Een boot van de scouting die in de buurt was kon de passagiers in veiligheid brengen naar de Amaliahoeve. Niemand raakte gewond.