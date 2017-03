Bestuurder die 'niks ziet' van de weg gehaald in Winterswijk

Driejarig kind gewond bij steekincident Uithoorn

19:58 Een kind van drie jaar is dinsdagavond gewond geraakt door een steekincident in een woning in Uithoorn. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie die omstreeks 19.30 uur nog geen aanhoudingen had verricht.