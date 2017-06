Bestuurder heeft ogen niet altijd op de weg

UPDATE Lichaam verdronken tiener alsnog gevonden in Alphen

11 juni De 14-jarige Tilburgse jongen die vanmiddag rond 16.00 uur onder water verdween in een recreatieplas in het Brabantse Alphen is laat in de avond toch nog gevonden. Specialisten van de politie hebben het lichaam met sonarapparatuur kunnen lokaliseren.