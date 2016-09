Bestuurder hoogwerker vervolgd na fataal ongeluk

De 48-jarige man bestuurde de hoogwerker, ook wel verreiker genoemd, op een oldtimerevenement in mei vorig jaar. Hij stond toe dat 13 personen plaatsnamen in het bakje, terwijl dat er eigenlijk maar drie mogen zijn.



Toen de hoogwerker omviel, kwam een omstander om het leven. Ook raakten twaalf mensen gewond. Volgens het OM was de man bevoegd om met de machine te rijden, maar had hij niet de papieren om er ook mee te mogen werken.



Justitie gaat de man vervolgen wegens dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.



Geen attractie

Het OM liet weten dat de organisatie van het evenement niet wordt vervolgd. In de aanloop naar het evenement is namelijk afgesproken dat de hoogwerker niet als attractie gebruikt zou worden om personen omhoog te brengen.



Ook de werkgever treft geen blaam. Die zou namelijk niet hebben geweten dat de man van plan was om personen omhoog te brengen met de verreiker.