Beveiligers gaan in heel Nederland geldautomaten bewaken

De bank bevestigt dat de beveiligers nodig zijn om het groeiende aantal plofkraken een halt toe te roepen. De bewakers komen te staan bij pinautomaten bij appartementencomplexen, waar de criminelen door hun gebruik van explosieven grote schade aan woningen kunnen veroorzaken. Of juist op plekken waar het 's avonds erg rustig is op straat, zoals kleine dorpen.

Op plaatsen waar niet de hele nacht een bewaker wordt ingezet, zullen beveiligingsbedrijven vaker surveilleren, zegt Margo van Wijgerden van Rabobank Nederland. ,,Verder sluiten we alle automaten waarvan we weten dat ze 's nachts zelden of nooit worden gebruikt af met rolluiken of stalen platen.''

Explosieven

De plofkraken vormen een groot probleem. Alleen al vorig jaar bliezen criminelen 79 geldautomaten op. Om aan geld te kunnen komen, gebruiken zij steeds zwaardere explosieven. Zo moesten vorige week in Doetinchem verschillende appartementen worden ontruimd na een plofkraak.

Volgens van Wijgerden exploiteert de Rabobank verspreid over het land 2000 geldautomaten. ,,Een groot deel daarvan bevindt zich in winkelcentra die 's nachts toch al zijn afgesloten. De beveiligers letten vooral op de geldautomaten bij woningen waarvan we niet zeker zijn dat die een explosie kunnen doorstaan. We zoeken naar definitieve oplossingen, maar zo lang die er niet zijn kiezen we voor fysieke beveiliging of extra surveillance.”

Beveiligers zijn na middernacht al gezien bij geldautomaten in onder meer de regio Nijmegen, Arnhem, Veenendaal en het Groene Hart. Van Wijgerden wil uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen hoeveel bewakers verspreid over het land worden ingezet.

De inzet van beveiligers is een dure operatie, erkent de bank. ,,Maar de veiligheid staat voorop. De impact van een plofkraak is voor ons en de omwonenden erg groot en we willen dat toch echt beperken.”

Andere banken zoals ABN/AMRO en ING zeggen geen extra maatregelen tegen plofkraken te nemen.