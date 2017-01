Bewindslieden Koenders en Dijkhoff naar Marokko voor asielzoekers

'Vuur­werk­slacht­of­fer maakte zelf fout bij afsteken vuurpijlen'

10:42 De politie Noord-Nederland gaat geen nieuw onderzoek doen in de zaak van de vuurwerkdode in Meppel. Volgens de politie is uit gesprekken met getuigen al gebleken dat slachtoffer Johan de Lange (54) zelf het vuurwerk afstak en onvoorzichtig is geweest. De vuurpijlen kocht hij waarschijnlijk in het buitenland maar de politie zegt echt niet weten of het illegaal of legaal was.