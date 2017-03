Bewolking bij Sterrenkijkdagen: 'Niet goed op het weer gelet'

Quote We hebben niet goed op de weers­voor­spel­ling gelet Jan de Boer ,,We hebben niet goed op de weersvoorspelling gelet,” vertelt Jan de Boer, secretaris van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, terwijl hij gauw de weersverwachting opzoekt op internet. ,,Aan het eind van de avond gaat het hopelijk opklaren in het zuidoosten. Daar hebben we gelukkig meerdere sterrenwachten. De universiteit van Nijmegen heeft bijvoorbeeld een grote wacht.”

Tot en met zondag openen meer dan zestig sterrenwachten door heel het land, zowel van professionele instanties als thuisliefhebbers, hun deuren voor het publiek. Echter blijft het de komende dagen bewolkt en dreigen de Grote en Kleine Beer uit zicht te blijven. ,,We hebben wel eens teleurgestelde bezoekers die denken dat je met een sterrenkijker ook door bewolking heen kan kijken. Helaas werkt dat niet zo. Gelukkig hebben grotere sterrenwachten ook programma’s voorbereid voor als het slecht weer is.”



Toch is er een uitzondering op de regel. Venus is weliswaar een planeet, maar is zo fel dat deze zelfs door de bewolking heen te zien is. Waar je dan moet kijken? ,,Hoog boven de westelijke horizon”, weet De Boer.

Tips

Daarnaast heeft hij nog een tip voor sterrenliefhebbers die ook na de Sterrendagen eens op pad willen. ,,Ga eens met een veldkijker ’s nachts eropuit. Als het helder is heb je helemaal geen sterrenkijker nodig. Met zo’n kleinere kijker kom je echt al een heel eind.”



Mocht deze kijker toch niet sterk genoeg blijken te zijn, biedt een app op je telefoon ook uitkomst. Hoewel de sterren niet altijd met het blote oog waarneembaar zullen zijn, zijn er genoeg apps beschikbaar die laten zien waar de sterren horen te staan. Je houdt je telefoon in de juiste richting en op je scherm verschijnt of er iets te zien is of niet.

