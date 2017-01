Bieders TMG al zeker van ruim de helft van de aandelen

Vorige maand maakten het Belgische Mediahuis en het investeringsbedrijf van de familie Van Puijenbroek, die ruim 41 procent van de aandelen TMG bezit, al bekend dat zij het mediabedrijf helemaal willen inlijven . Hier hebben ze 5,25 euro per aandeel voor over, waardoor TMG als geheel een prijskaartje van 243 miljoen euro krijgt.

Brede steun

De partijen zijn met elkaar in gesprek. Doel daarvan is om tot een bindend overnamebod te komen waar ook bestuur en commissarissen van TMG achter staan. Over het verloop van die gesprekken wilde de zegsman geen uitspraken doen.