Bij een oudere man veel minder kans op baby via ivf

Mannen hebben niet de eeuwige jeugd als het gaat om het verwekken van kinderen, blijkt uit grootschalig onderzoek aan de Harvard Medical School in Boston.

De studie is volgens gynaecoloog Jesper Smeenk van het ETZ-ziekenhuis in Tilburg uniek, omdat de rol van de leeftijd van de man nog nooit eerder zo structureel is onderzocht. ,,Tot nu toe hebben we de leeftijd van de man bij ivf niet als een beperkende factor gezien", vertelt Smeenk vanuit Genève, waar de resultaten vanmiddag op een congres worden gepresenteerd.

Bij vrouwen tussen 30 en 35 jaar is behandeling het meest succesvol als de man jonger is dan 30.

Zwanger

De studie, waarin 19.000 ivf-behandelingen (reageerbuisbevruchtingen) zijn onderzocht, toont onder meer aan dat vrouwen van onder de 30 met een man van boven de 40 in slechts 46 procent van de ivf-behandelingen zwanger worden. De behandeling is daarentegen een stuk succesvoller als de man jonger is (tussen de 30 en de 35). In die combinatie zetten 73 procent van de onderzochte vrouwen via ivf een gezonde baby op de wereld.

Volgens Smeenk is de studie extra interessant omdat er alleen ivf-behandelingen zijn onderzocht. ,,Het is dan dus niet zozeer van belang hoe vaak mensen seks hebben, of wanneer. Alle bevruchtingen vonden immers in een laboratorium plaats."

Bij vrouwen tussen de 30 en de 35 is de behandeling het meest succesvol als de man jonger dan 30 is. 70 procent van die behandelingen resulteerde in een succesvolle zwangerschap, tegenover 54 procent bij mannen van boven de 30.

De leeftijd van de man heeft dus invloed, maar de leeftijd van de vrouw is nog steeds bepalender voor het wel of niet zwanger worden. De vruchtbaarheid van de vrouw daalt immers snel tussen de 30 en de 40 jaar (waardoor de kans op zwangerschap met maar liefst 46 procent daalt). Terwijl de kans op zwangerschap in het geval van mannen in deze tijd maar met 20 procent vermindert, concludeert onderzoekster Laura Dodge in haar studie. Er is niet minder hoop: ,,De kans op een zwangerschap is kleiner als de man ouder is, weten we nu, maar je kunt met het zaad van een oudere man nog prima een zwangerschap tot stand brengen", licht Smeenk toe.

De man in de spreekkamer

Ben je als vrouw eenmaal de 40 gepasseerd? Dan heeft het geen zin meer om op zoek te gaan naar een jonge man voor een succesvollere ivf-behandeling. Het effect van de leeftijd van de man neemt sterk af zodra de vrouw ouder dan 40 is, omdat de vruchtbaarheid van de vrouw dan al flink is afgenomen.

