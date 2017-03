Bijeenkomst met Turkse minister in Rotterdam afgelast

Wilders protesteert tegen 'dictator Erdogan'

10:49 PVV-leider Geert Wilders is vandaag bij de Turkse Ambassade aan de Jan Evertstraat in Den Haag te vinden waar hij demonstreert tegen de campagne die de Turkse regering in Nederland wil houden. Wilders toont een spandoek met de tekst ,,Blijf weg uit Nederland''. De straat is afgezet en er is veel politie en pers aanwezig. Ook is een groepje aanhangers van de anti-islamitische groepering Pegida op de been.