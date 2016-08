Bijzonder record: eind augustus nog nooit zo warm

Het weerbureau heeft berekend dat de gemiddelde temperatuur waarschijnlijk uitkomt op 20,0 graden. ,,Het oude record staat nu nog op 19,6 graden en werd bereikt in de recordwarme augustusmaand van 1997", weet Wilfred Janssen.



De huidige maand was alleen in de laatste periode zeer warm. De eerste twintig dagen was de temperatuur iets lager dan het normale gemiddelde, waardoor de maandtemperatuur op 17,9 graden uitkomt. Daarmee is augustus 2016 uiteindelijk iets warmer dan gemiddeld.



Janssen: ,,Opvallend aan de recordwarmte is dat vrijwel elk KNMI-meetpunt zijn record gaat verbeteren. De warmte was dus in bijna het hele land uitzonderlijk."



Afkoeling

Met 19 tot 22 graden vormt vandaag een welkome afkoeling. Lang duurt dat niet. Morgen schijnt de zon al volop en boekt de temperatuur lichte winst. Weerplaza verwacht dat vanaf woensdag een nieuwe periode aanbreekt met maxima van 25 graden en meer. Het zomerweer gaat samen met flinke perioden met zon en de kans op buien is tot het weekend klein.