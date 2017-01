Binnenkort in de snackbarvitrines: de Krokodel

De eerste Krokodellen werden handgemaakt door De Beer in de keuken van zijn restaurant. Vrijwel direct na de Frikandel Disco kwam het drietal in gesprek met snackfabrikant Beckers. De afgelopen maanden is vervolgens verder aan het product gewerkt in een Beckers-fabriek in het Belgische Bocholt.|



De basis is gelijk gebleven maar de Krokodel moest ook geschikt zijn voor massaproductie. ,,Als een product in de fabriek gemaakt wordt, moet je verschillende dingen testen. Zo had het bijvoorbeeld gekund dat de stukjes frikandel het niet overleefden in de machines. Dat bleek gelukkig niet het geval", aldus De Beer.