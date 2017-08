'Blijf weg van die dolfijnen!'

Medio jaren negentig in Noord-India, toen ik nog avontuurlijke reizen maakte, wilde ik weleens iets meer van een tijger zien dan een roodbruine flits in het bamboebos. Daarom meldde ik mij aan voor een tijgertocht door het nationale park waar ik verbleef. Terwijl ik een snelle jeep verwachtte, werd ik op een olifant gehesen samen met twee Britse bejaarden. Onze gids bestuurde de olifant met een pikhouweel: een por achter het linker- of rechteroor bepaalde de richting, en bij een ferme beuk op de kop stopte het dier.

Het geluid van de krakende schedel riep afschuw op, maar de gehoorzaamheid van de olifant stelde me gerust, zeker toen er een briesende tijger voor ons verscheen. De olifant en zijn berijder bleven kalm, mijn metgezellen raakten in paniek want de tijger kwam staand op zijn achterpoten verraderlijk dichtbij. Bij mij overheerste euforie, want ik had toch maar even mooi het machtigste Aziatische roofdier recht in de ogen gekeken, en hij mij ook.

Vreemde behoefte

Quote Hoewel vakantiegangers vaak denken dat ze een bijdrage leveren aan ecotoerisme, zijn het welzijn van de dieren ver te zoeken Kees Moeliker Het is een vreemde behoefte van mensen om contact te zoeken en hebben met wilde dieren, zeker als ze van nature gevaar opleveren. Niettemin is wat ik voor het gemak dierentoerisme noem, voor veel landen een bloeiende economische activiteit. De getallen lopen uiteen, maar 20 tot 40 procent van de wereldwijde inkomsten uit toerisme komen voort uit Wildlife Tourist Attactions. Zelfs op een doorsnee vakantie naar Thailand ontkom je niet aan een olifantentocht of een knuffelsessie met tijgers. Dichter bij huis, op de Canarische Eilanden, stappen drommen vakantiegangers in gammele bootjes om walvissen te zien en is zwemmen met dolfijnen net zo gebruikelijk als een bezoek aan het lokale waterpark.

Volledig scherm Kees Moeliker, ruim tien jaar geleden poserend met een dode (!) anaconda in Venezuela. © RV Waar geld te verdienen is, worden mensen inventief en het aanbod aan dierenattracties kent inmiddels geen grenzen. Hoewel vakantiegangers vaak denken dat ze een bijdrage leveren aan ecotoerisme, zijn het welzijn van de dieren en natuurbeschermingsdoelstellingen ver te zoeken. In 2015 lichtte een wetenschappelijk onderzoek in opdracht van organisatie World Animal Protection 24 soorten dierenattracties door, van berengalboerderijen tot dansende hyenamannen.



De resultaten geven te denken. Alleen het begeleid bezoeken van beren, olifanten, orang-oetans en dolfijnen in reservaten scoorde positief op welzijn en natuurbescherming. Gorilla's-kijken-in-de-mist en het minder bekende gibbons-zoeken-in-Cambodja zitten op het randje. Al het andere dierentoerisme verliest het belang en welzijn van het dier uit het oog, is slechts vertier en soms ook ronduit gevaarlijk voor de mens zelf. Mij niet gezien bij deze attracties:

Cobrakussen

Slangen bezweren is zo gewoontjes dat men in Thailand het cobrakussen ontwikkelde. Voor deze vorm van straattheater, want meer is het niet, worden de giftanden verwijderd en de gifklieren geblokkeerd. Geen pretje voor de slangen. Maar het kussen van een cavia is gevaarlijker. Toch is het oppassen met slangen in tropisch Azië. Er worden jaarlijks vier miljoen mensen gebeten, van wie er gemiddeld honderdduizend sterven.

Loewak-koffieproeverij

Populair geworden in Indonesië dankzij de cultstatus en bijbehorende torenhoge prijs van koffie die bereid wordt met door civetkatten uitgepoepte koffiebonen. Toen men de loewakbonen nog in het vrije veld uit de kattenstront pulkte was een ecologischer kopje koffie ondenkbaar, maar inmiddels zijn er al civetkatlegbatterijen waar de arme dieren een eenzijdig dieet van koffiebessen wordt voorgeschoteld om zoveel mogelijk bonen te produceren. Rondleidingen met uitleg over de productie, gevolgd door een proeverij trekken steeds meer toeristen. Dan liever een Senseo-apparaat in de koffer.

Lopen met leeuwen

De Afrikaanse variant van het Aziatische tijgerknuffelen, waarbij je individueel of in kleine groepjes in de bush in direct contact komt met leeuwen van alle leeftijden. Ze luisteren naar klinkende namen als Pendo ('de ultieme jager'), Phezulu ('imposante man met wilde manen'), Fumani ('actieve welp') en Vithikazi ('prachtige leeuwin'), maar het zijn veredelde circusdieren. Met natuur heeft zo'n wandeling niks te maken. De instructies zijn geruststellend: draag camouflagekleuren, neem water en muggenolie mee, maar de onberekenbaarheid van de leeuwen wordt onderschat. Erg fijn zijn ook de bruidsfotosessies waarbij schade aan de kleding van het bruidspaar niet vergoed wordt.

Ratelslangslachten

Het onthoofden en slachten van duizenden ratelslangen is al bijna zestig jaar een begrip in de eerste week van maart, in Sweetwater, Texas. De slangen zijn door premiejagers gevangen, met het doel ze te doden. Bij het evenement, dat bekend staat als fun for the whole family, staan kinderen in de rij om een slang te villen en hun bebloede handafdrukken op een muur achter te laten. De dag wordt afgesloten met een slangenvlees-eetwedstrijd en barbecue. Belangrijk om te weten: sinds 2003 is niemand van het publiek door een slang gebeten. Bij 20.000 tot 40.000 bezoekers per jaar is dat een geruststellende gedachte.

Zwemmen met dolfijnen

Quote Ik zou een konijn gaan knuffelen op de kin­der­boer­de­rij, want dolfijnen zijn onberekenbare wilde dieren Kees Moeliker Een niet meer weg te denken klassieker van het kaliber knuffelen-met-bomen, maar dan gevaarlijker. Aan het zwemmen met dolfijnen worden helende krachten en spirituele ervaringen toegekend. Dolfijnen kunnen zelfs hun 'goede gevoel voor humor' overbrengen op zwaarmoedige zwemmers. Dat contact met dieren een positieve invloed op het welbevinden van mensen kan hebben, is onbetwist. Ik zou echter een konijn gaan knuffelen op de kinderboerderij, want dolfijnen zijn onberekenbare wilde dieren. Er zijn gevallen bekend van tuimelaars (600 kilo zware en ruim 3 meter lange dolfijnen) waarbij het vriendelijke gedrag naar zwemmers plotseling omsloeg in agressie en zelfs (niet zachtzinnige) seksuele toenadering. Een griend, een nog grotere soort, trok in 1992 bij Hawaï een dolfijnzwemster tot twee keer toe aan haar been de diepte in. En zo zijn er meer bijna fatale incidenten. Los van de risico's horen dolfijnen niet in gevangenschap, en zwemmen met vrij levende dolfijnen verstoort hun natuurlijke groepsgedrag.

Soepschildpad proeven

Met 200.000 bezoekers per jaar is het Turtle Centre op de Kaaimaneilanden een van de grootste toeristische attracties. De ernstig bedreigde soepschildpad wordt er gekweekt, maar niet uitgezet in de natuur. Je kunt hier jonkies over je hand laten kruipen en, jawel, zwemmen met de volwassen dieren. Wat toeristen niet weten, is dat de schildpadden er ook voor hun vlees worden gekweekt en onder erbarmelijke omstandigheden opgroeien. In de overvolle bassins snakken ze naar adem en kannibaliseren ze elkaar.

Wat dan wel?