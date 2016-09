Bliksemactie van rugpatiënt redt leven tienermeisje

John Tolk (45) staat een dag na zijn heldendaad stijf van de spierpijn maar zijn rug, waaraan hij driemaal werd geopereerd vanwege een hernia, heeft het wonderwel gehouden. ,,Ik heb er ook geen moment bij stilgestaan, heb gewoon gedaan wat ik moest doen", zegt de postbode koeltjes.



Hoofd

Hij reed gistermorgen omstreeks kwart voor tien aan de rand van Den Bosch. ,,Ik was mijn scooter gaan halen die ik zondag bij een vriend had laten staan. Bij de rotonde op de Kooikersweg zag ik het misgaan. Een halve meter voor me fietsten twee meisjes. Ze werden geschept door een passerende vrachtwagen. Eentje viel naar de zijkant van de rijbaan, de andere kwam terecht tussen de dieseltank en een van de achterwielen met haar hoofd vlakbij het wiel. Dit mag niet gebeuren, dacht ik bij mezelf. Ik gooide mijn scooter in de berm, rende naar het meisje en trok haar aan beide benen onder de truck vandaan. Haar bril bleef liggen en werd luttele seconden later geplet," reconstrueert de Bosschenaar.



Daarna ging het allemaal heel snel volgens hem. ,,Terwijl ik onophoudelijk stop schreeuwde richting de vrachtwagencabine, belden omstanders 112. Het meisje krabbelde overeind en werd lichtgewond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur stopte even later. Het bleek een Duitser te zijn. Hij stapte uit en bedekte geschrokken met beide handen zijn hoofd."



Reep chocolade

Terwijl de politie de zaak afhandelde, reed de reddende engel doodgemoedereerd naar huis. Eenmaal thuis kreeg hij 'de bibbers'. Gistermiddag stonden onverwachts twee agenten op de stoep. Ze hadden hem opgespoord aan de hand van het kenteken van zijn scooter en wilden hem bedanken. ,,Ik kreeg een grote reep chocolade,"gniffelt de Bosschenaar onwennig.



Facebook

De politie postte het verhaal van de 'superheld' met diens foto op haar Facebookpagina. De moeder van het gewonde meisje zag dit en kwam zo in contact met de redder van haar dochter. Tolk: ,,De moeder meldde zich op de FB-pagina van mijn vriendin. De vrouw was volledig overstuur. Ze wilde langskomen om mij te bedanken maar ik liet haar weten dat daar geen haast bij was. Ik zei dat ze eerst maar even tot rust moest komen en dat de gezondheid van haar dochter voorang had."



Het meisje kwam er relatief goed van af, vernam Tolk. ,,Ze heeft een hersenschudding schaafwonden in het gezicht doordat ik haar over het asfalt sleepte en kneuzingen over heel haar lichaam." De postbode wilde vandaag weer aan de slag gaan maar de hevige spierpijn weerhield hem daarvan. Hij kan nog steeds niet geloven dat de slowmotionfilm die zich voor zijn ogen voltrok echt gebeurde en dat hij uitgerekend maandagochtend bij de rotonde reed. ,,Ik hoorde daar op mijn vrije dag helemaal niet te zijn."