Blinde Jesse kan wiskunde 'zien' dankzij leraar Jan

Jesse Wienholts wordt blind geboren, maar leert er prima mee functioneren. Natuurlijk baalt de Zoetermeerder als hij iets op de grond laat vallen en het niet meer kan vinden, maar verder is er goed mee te leven, vindt hij. Op de middelbare school is het andere koek: zijn beperking beïnvloedt zijn schoolprestaties behoorlijk.



Op het vwo blijkt Jesse niet helemaal mee te kunnen komen met wiskunde en natuurkunde. Hij doet er alles aan, maar in de vierde klas komt hij niet verder dan een 5 voor wiskunde op zijn rapport. ,,Voor mij is goede begeleiding essentieel, maar er was geen klik tussen de docent en mij.’’ Wienholts besluit havo te gaan doen, maar ook daar komt hij in zijn eindexamenjaar maar moeizaam vooruit. Zijn docent doet zijn best om hem te helpen, maar heeft onvoldoende tijd voor hem.