'Bloeden geregeld koeien dood door zwerfafval'

Blikjes, flesjes en plastic verpakkingen. Boer Gouke Wilpstra vindt regelmatig rotzooi in zijn weilanden. Het zwerfafval is levensgevaarlijk voor de koeien. Daarom vraagt hij op Facebook aandacht voor dit groeiende probleem. Zijn bericht is inmiddels duizenden keren gedeeld.

,,Wat is dit weer jammer", schrijft Wilpstra, nadat hij een kapot blikje in het weiland vond. ,,Als dit in het voer terechtkomt, zijn de gevolgen voor de koe niet te overzien. Die kan hevige inwendige bloedingen krijgen en doodgaan."

Vorig jaar bloedde een koe van de boer uit het Friese plaatsje Siegerswoude bijna dood nadat het stukjes metaal had binnengekregen. ,,De dierenarts was er net op tijd bij", vertelt Wilpstra. ,,Hij heeft een magneet ingebracht en zo de stukjes blik uit de maag gehaald."

De Fries is niet de enige veehouder die last heeft van zwerfafval. ,,Boeren die percelen hebben langs fiets- of voetpaden vinden regelmatig rotzooi op hun land", vertelt Wilpstra. Hij snapt niet dat mensen hun afval zomaar in het gras gooien. ,,Het is gewoon gemakzucht."



Ook boer Ronnie Vrieling uit het Overijsselse Balkbrug zou graag zien dat mensen hun afval gewoon in prullenbakken gooien. Hij verloor vorig jaar een koe. Het dier bloedde dood nadat het scherpe afvaldeeltjes had opgegeten.

Quote Het zou helpen als mensen stilstaan bij waar ze hun afval neergooien. Gouke Wilpstra, boer Mark van der Heijden van de beroepsorganisatie voor dierenartsen herkent het probleem van de veehouders. ,,Koeien zijn geen selectieve eters, dus die werken alles naar binnen wat ze voor zich krijgen."



,,Stukjes metaal kunnen veel schade aanrichten in de magen van een koe", aldus Van der Heijden. ,,Maar plastic en glas zijn misschien nog wel gevaarlijker, want die deeltjes kun je niet met een magneet verwijderen."

'Knap lullig'