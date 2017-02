Blok: Bestrijding alcohol in verkeer blijft urgent

'Aantal liquidaties per jaar meer dan verdubbeld'

12:01 In minder dan vijf weken tijd zijn in Nederland vier liquidaties gepleegd, schrijft de Telegraaf. Dat is opvallend veel; gemiddeld vinden in een heel jaar acht liquidaties plaats. Twee van de liquidaties van de afgelopen weken vonden plaats in Brabant. De provincie loopt de laatste jaren voorop op het gebied van zware criminaliteit.