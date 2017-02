'Bochel-aap' Quasimodo hoopt op zijn Valentijn in Overloon

De hoop bestaat dat Quasimodo in Overloon voor nageslacht gaat zorgen. Alleen zit zijn bochel daarbij figuurlijk in de weg.



Nieuwe aanwas is hoognodig, want slinger-apen zijn een zwaar bedreigde diersoort. Zowel in het wild als in de dierentuinen. In Europese dierentuinen leven momenteel 32 van deze dieren. Quasimodo is een viriel mannetje, dus zou hij allang voor nageslacht moeten hebben gezorgd. Maar door zijn uiterlijk heeft hij zijn Valentijn nog niet gevonden.