Bosschenaar na negentien jaar opgepakt voor verkrachting

De verdachte is in 2014 door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor een vermogensdelict en moest vanwege die veroordeling DNA afstaan. Het afgenomen DNA van de verdachte is toen vergeleken met sporen uit de DNA-databank. Dit leverde in juni 2014 een hit op: het DNA-profiel van verdachte bleek te matchen met een ingezonden spoor uit een zedenzaak uit 1997. De man is in 2014 niet aangehouden voor deze zaak, omdat de uitkomsten van het DNA-onderzoek bij het OM en de politie niet goed zijn verwerkt. Er is daardoor toen geen actief onderzoek gestart.



Bekend

Wat er fout is gegaan en waarom er geen onderzoek is gestart terwijl de hit wel bekend was, wordt onderzocht. De rapporten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) worden tegenwoordig digitaal ingestuurd naar het OM en vervolgens door de DNA-administratie doorgezet naar de politie, de forensisch officier van justitie en eventueel naar andere parketten.



Onderzoek

Op 20 juni 2016 is er naar aanleiding van de DNA-match weer contact opgenomen met de politie Oost-Brabant. Het OM is daarop een onderzoek gestart naar aanleiding van het signaal van de politie dat er een DNA-hit bekend was met een zedenzaak uit 1997. Uit het onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat de nu aangehouden verdachte tussen 2014 en 2016 niet in aanraking is gekomen met politie en justitie. Er zijn ook geen DNA-matches met andere zaken. De man is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft de man in bewaring gesteld.