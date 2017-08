Boze Jan Smit zet poepende student te kakken

Update Doorrijder (19) ernstig ongeluk Oss vrijgelaten

16:22 De 31-jarige fietser die gisteravond zwaargewond raakte bij een aanrijding op Het Woud in Oss, is honderden meters meegesleurd op het dak van de auto. De bestuurder, een 19-jarige man uit Geffen, reed door, maar is later op de avond alsnog opgepakt. Hij is in afwachting van het onderzoek inmiddels weer op vrije voeten.