Boze machinisten en conducteurs willen woensdag werk neerleggen

Ontevreden

De rechter verbood vorige week een staking door machinistenvakbond VVMC. Toen wilden machinisten op vrijdagochtend, de laatste werkdag voor de kerst, het werk neerleggen. De rechter vond de staking toen nog te vroeg, omdat partijen nog in gesprek waren en de VVMC in haar brief niet duidelijk genoeg had gesteld dat er al sprake was van een ultimatum.

