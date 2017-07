Brabant akkoord met strengere milieueisen voor veeboeren

Provinciale Staten bevestigden dat verouderde veestallen versneld in 2022 moeten voldoen aan strengere eisen om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank te verminderen. Bovendien komt er vanwege gezondheidsrisico's per direct een tijdelijke stop op de bouw of uitbreiding van geitenstallen. De Brabantse plannen zijn omstreden omdat boeren vrezen dat ze binnen een paar jaar dure investeringen moeten doen, minder winst overhouden en mogelijk kopje onder gaan. Vele honderden bedrijven dreigen te verdwijnen. Boerenorganisaties hebben daarom al een rechtszaak en schadeclaims aangekondigd.