Brabantse ijsbaan snel weer dicht nadat wethouder door ijs zakt

Op­tocht­or­ga­ni­sa­tie houdt rekening met aanslagscenario in Breda

13:28 BREDA - Ontruiming van de Grote Markt of een aanslag. Voor het eerst houdt de organisatie van de carnavalsoptocht in Breda hier rekening mee in zijn draaiboek. Dat zegt John Kuijlaars, veiligheidsman van de Bredase Carnaval Viering (BCV). Over zo'n vijf weken vindt de stoet plaats.