Branche eist onderzoek naar eerste vuurwerkdode in jaren

De politie stelt dat de 54-jarige man uit Meppel niet het slachtoffer is van een misdrijf en ziet daarom geen reden om de zaak verder te onderzoeken. De inwoner van Meppel overleed woensdagavond aan zware vuurwerkverwondingen, die hij opliep tijdens oud en nieuw. Meppelaar Johan de Lange raakte gewond toen hij zelf een stuk vuurwerk afstak. Volgens buren die eerste hulp verleenden, ging het om legaal vuurwerk.



De politie durft dat niet met zekerheid te zeggen, maar sloot al wel het onderzoek. ,,De sfeer was er niet een waarin illegaal vuurwerk past, maar echt zeker weten doen we het niet'', aldus een woordvoerder.



De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland is verbijsterd dat de politie het onderzoek sluit, terwijl onduidelijk is wat er is gebeurd. ,,Op basis waarvan is de conclusie getrokken dat hier geen sprake is van een misdrijf? Wij zullen in elk geval zeker contact opnemen met de politie'', stelt Leo Groeneveld van de belangenvereniging. ,,Want als het hier om legaal vuurwerk gaat, wil ik dat onderzoeken. Wat is er gebeurd? Hoe kan dit? Ik wil dit weten om eventueel onze voorlichtingcampagnes en veiligheidsvoorschriften aan te passen. Als ik dat stuk vuurwerk waarmee het is gebeurd kan zien, zie ik meteen wát er is misgegaan.''



Bij een kwart iets mis

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt elk jaar grote partijen legaal vuurwerk die ons land binnenkomen. Het afgelopen jaar bleek bij een kwart van dat vuurwerk iets mis te zijn. Hoewel dergelijke partijen meteen uit de handel worden genomen, liet de ILT weten dat nooit honderd procent kan worden uitgesloten dat onveilig legaal vuurwerk in de winkels beland.



,,Meer dan de helft van de gewonden komt door legaal vuurwerk, en niet alleen omdat er onveilig mee wordt omgesprongen'', aldus Romke van der Wal van de ILT. Slachtoffer Johan de Lange overleed in het ziekenhuis in Groningen. Op 2 januari - nota bene zijn verjaardag - bracht de politie per ongeluk naar buiten dat hij was overleden. Een dag later volgden excuses, wéér een dag later overleed de vader van drie kinderen alsnog.