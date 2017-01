Brand treft bewoners van negen huizen Alkmaar

Teruglezen: Minister Van der Steur stapt op na bon­ne­tjes­af­fai­re

26 januari Ard van der Steur heeft vanavond ontslag genomen als minister van Veiligheid en Justitie. Dat maakte hij emotioneel bekend tijdens een debat over de Teevendeal. Hij is de derde bewindspersoon van VVD-huize die over de kwestie valt. Nieuwsuur onthulde maandag dat Van der Steur ervoor heeft gezorgd dat cruciale informatie over de deal niet bij de Tweede Kamer belandde. Lees alle ontwikkelingen hieronder terug in ons blog. Het kan even duren voordat het blog volledig is geladen.