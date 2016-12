Brandje leidt naar hennep en illegaal vuurwerk

Moeder uit Etten-Leur op verjaardag gewekt door vuurwerkbom

16:12 Om 5.15 uur vanmorgen werden de Etten-Leurse Annemieke Jacobs en haar twee kinderen gewekt door een enorme klap. ,,Het was een vuurwerkbom, maar het leek wel een aanslag. De hele ruit van de voordeur was weg en de binnendeuren liggen uit hun sponningen. Ik had me mijn verjaardag heel anders voorgesteld’’, zegt de moeder, zichtbaar aangeslagen.