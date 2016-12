Brandweer in Leiden bekogeld met zwaar vuurwerk

Drie gewonden door carbidschieten

13:59 In Friesland en Wijhe zijn zaterdag drie mensen gewond geraakt door carbidschieten. In Molenend liep iemand verwondingen op aan zijn been, in Broeksterwoude liep een slachtoffer ernstig letsel op aan zijn gezicht door een rondvliegend deksel. In Wije kreeg een man een ton tegen zijn hoofd.