Brandweer kost Nederlander gemiddeld 63 euro

De brandweer kostte de samenleving afgelopen jaar ruim een miljard euro. Per inwoner is dat omgerekend 63 euro, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De kosten per regio verschillen sterk: de uitgaven groeiden het sterkst in de veiligheidsregio Twente (van 19 miljoen in 2005 naar 43 miljoen in 2015). Bewoners in Amsterdam betalen het meest: 79 euro.

Volgens de cijfers heeft Rotterdam de duurste brandweerregio, maar per hoofd betalen inwoners daar wel minder dan in Amsterdam. De brandweer is in absolute cijfers het goedkoopst in de Gooi en Vechtstreek. Toch geven inwoners daar per persoon wel relatief veel uit (77 euro) aan de brandweer.

De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op de brandweer. Werden de uitgaven tussen 2005 en 2010 nog opgekrikt van 725 miljoen euro naar 1,1 miljard, in 2014 en 2015 gingen de uitgaven met tientallen miljoenen euro’s omlaag. Toch kostte de brandweer in 2015 de maatschappij nog 43 procent meer dan in 2005.