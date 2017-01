Brandweer over agressie jaarwisseling: te gek voor woorden

,,Het is te gek voor woorden dat onze mensen met geweldsincidenten te maken krijgen en dat we de politie nodig hebben om ons werk te kunnen uitvoeren. Laten we er met z'n allen naar blijven streven om deze ontwikkeling een halt toe te roepen'', zegt Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland.



De brandweer hoefde tijdens deze jaarwisseling wel veel minder vaak in actie te komen. In totaal kwamen er 4024 meldingen binnen, 563 keer minder dan vorig jaar tijdens oud en nieuw. De verschillende korpsen rukten vooral uit voor kleine buitenbranden, zoals afvalbrandjes, containerbrandjes en brand in hagen en struiken. In enkele plaatsen waren ernstige branden. Zo vatte in Eindhoven een basisschool vlam en was er brand in twee woningen. Ook in Zaanstreek-Waterland werd een woningbrand opgeschaald naar grote brand. In Flevoland was een grote brand in winkelcentrum Lelycentre.