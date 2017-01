Brede steun voor harde aanpak verkeershufter

Beter systeem

Korpschef van de politie Nederland Erik Akerboom beaamt ook dat 'een beter boetesysteem' en 'meer boetes' bij kunnen dragen aan de verkeersveiligheid.Er moet echt een einde komen aan dat domme flitsen op 10-baanssnelwegen als mensen daar een paar kilometer te hard rijden", briest PVV-Kamerlid Barry Madlener op zijn beurt.



,,Vroeger was de politie zichtbaar in snelle Porches, maar tegenwoordig jagen flitskasten nietsvermoedende hardwerkende mensen op kosten. Het doel? De staatkas spekken. Terwijl het juist moet gaan om handhaving bij echt gevaarlijke situaties."



Ook regeringspartij VVD wil dat de politie zich vooral op ernstige overtredingen richt. Te denken valt aan zaken als door rood licht rijden, bumperkleven en rechts inhalen. Het liberale Kamerlid Barbara Visser is het echter oneens met het voorstel om een soort bonnenquotum neer te leggen. ,,Dan gaat het alleen maar om een bepaald aantal boetes binnenhalen. Juist de verkeersveiligheid telt."



Terecht hoog bedrag

GroenLinks hoopt dat er zo min mogelijk boetes hoeven te worden uitgedeeld, omdat iedereen zich dan gedraagt op de weg. Kamerlid Liesbeth van Tongeren: ,,Tot die tijd wil ik graag veel meer trajectcontroles zien, zodat we ons permanent aan de maximumsnelheid houden. En het is volstrekt terecht dat er hoge boetes zitten op weggedrag van mensen waardoor ze zichzelf en anderen in gevaar brengen."



Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de nieuwste ongevallencijfers. Daaruit blijkt dat in 2015 niet alleen het aantal verkeersdoden is opgelopen (van 570 naar 621), maar dat ook het aantal ernstig gewonden tot recordhoogte is gestegen (van 20.700 naar 21.300).