Brexit-rapporteur Pieter Omtzigt: Die Brexit, die komt er gewoon

Een Brexit-rapporteur, wat is dat eigenlijk?

,,De Kamer stelt wel vaker rapporteurs aan die gesprekken voeren over een bepaald thema of onderwerp en dan vervolgens verslag doen aan alle andere Kamerleden. We zijn nu met zeven Kamerleden uit de commissie Europese Zaken in Londen, Engeland, en morgen (dinsdag) reis ik samen met Marit Maij door naar de andere landen van het Verenigd Koninkrijk: Schotland, Wales en Noord-Ierland, maar ook naar Ierland.”

Met wie spreken jullie?

,,Hier in Londen spraken we met de onderminister voor Brexit, met commissies van het Lagerhuis en het Hogerhuis, met financiële kopstukken uit de Londense City. Sommige landen hopen namelijk al stilletjes dat banken vanuit Londen gaan verhuizen naar Parijs of Frankfurt.”

En wat horen jullie bij die gesprekken?

,,Wat erg opvalt is dat er in de rest van de EU nog wel eens gedacht wordt ‘doen ze het of doen ze het niet’. Nou, dat is hier niet aan de orde. Ze doen het wél – vóór en tegenstanders van de Brexit zijn het daarover eens – en dat is toch wat anders dan ik ook in Nederland nog wel eens terughoor. Die Brexit komt er gewoon en in maart of april zal de regering dat formeel in Brussel aankondigen.”

Daar kunt u dus niks meer aan doen. Wat is uw inzet?

,,Het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen en de nadelige effecten voor ons land zo klein mogelijk houden. Vergeet niet dat Nederland voor honderdduizenden banen afhankelijk is van de Britten. En in Europa zijn het Verenigd Koninkrijk en Duitsland voor ons belangrijke partners. Eén van die partners stapt uit de EU en dat heeft grote impact. Neem bijvoorbeeld de Nederlandse vissers die in Schotse wateren vissen. Die verliezen in één klap 70 procent van hun visgronden.”

Nederland kan in z’n eentje die nadelige effecten niet voorkomen toch?

,,Daarom proberen we bondgenoten te zoeken. Dat is ook de reden dat we naar Ierland gaan. Dat laatste land, dat geen onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk, is bang voor dezelfde negatieve consequenties die wij vrezen. Als je als Nederland in Brussel alleen staat, wordt het niks.”

En als u thuis bent, moet het verslag nog worden geschreven. In campagnetijd.