Brieven versturen wordt fors duurder

De toezichthouder houdt er rekening mee dat het postbedrijf steeds minder brieven te bezorgen heeft. Om de krimp te compenseren gaan de prijzen omhoog. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld postzegels. Hiervan zijn de prijzen de afgelopen jaren al gestegen.



De prijs van de binnenlandse postzegel ging dit jaar nog met 4 cent omhoog naar 73 cent. In 2012 kostte deze nog 0,50 euro. Tot en met 2006 moest voor het versturen van een binnenlandse brief nog 39 cent worden neergeteld.



Aangezien PostNL als enige deze zaken in Nederland aanbiedt, reguleert de ACM de prijzen.



Prijsverhoging

Mogelijk mag PostNL bovenop het genoemde percentage nog een prijsverhoging doorvoeren. Dat kan als het bedrijf dit jaar zijn mogelijkheid om de tarieven te verhogen nog niet volledig heeft benut.



Welke prijzen PostNL exact gaat aanhouden wordt later dit jaar bekend. De ACM beoordeelt op dit moment het tariefvoorstel van PostNL.