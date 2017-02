Broer van Geert Wilders op Twitter: Ik word bedreigd door PVV-aanhang

Paul Wilders, die in het verleden al eerder afstand nam van zijn broer, reageert op een tweet van Geert richting SGP-voorman Kees van der Staaij. De SGP’er twitterde vandaag: ,, Marechaussee voor de deur, permanente politiepost, dubbele stalen sluis: zo gaan Joodse kinderen in Nederland naar school. Wennen we er aan?’’



Geert Wilders antwoordde vervolgens: ,,Zo ongeveer ga ik iedere dag naar huis. Hoe zou dat nou komen?’’, waarop Paul hem van repliek diende door de opmerking ‘Wat één luxe’ te plaatsen. In de tweet spreekt Geerts broer van talloze (doods)bedreigingen door veelal pvv-aanhangers. ,,Hoe zou dat nou komen, Geert?’’, vraagt hij zich af.



In zijn tweets valt Paul Wilders zijn broer regelmatig af. Zo bood hij in december zijn verontschuldigingen aan voor de gemanipuleerde foto van Angela Merkel die Geert verstuurde. Op de foto is de Duitse bondskanselier te zien met bebloede handen, wat op haar medeverantwoordelijkheid bij de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn moest wijzen.



De openlijke veroordeling van zijn broers acties komt Paul Wilders duur te staan, zo blijkt. ,, Er waren tijden dat mijn (heel jonge) zoon grote delen van woonplaats moest vermijden & bedreigd werd’’, twittert hij. Ondanks de bedreigingen wordt Paul niet beveiligd. ,,Ben niet bang aangelegd.’’