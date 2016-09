Buma haalt uit naar Rutte: Niet pleurt op, maar treedt op

,,De vrijheid van meningsuiting is nooit onbegrensd geweest. Als het overgaat in beledigen is het strafbaar", zegt Buma in een interview in deze krant. ,,Dus niet 'pleurt op', maar treedt op. De politiek moet vertrouwen geven aan de politie; we moeten náást de agent gaan staan."



Volgens Buma zijn partijen als de VVD en D66 er schuldig aan dat de vrijheid van meningsuiting zover is opgerekt dat beledigen en kwetsen normaal zijn geworden. ,,Alsof er een recht op treiteren is. Maar dat is er niet. Als je ze laat begaan, komt de democratie in gevaar." Hij vindt dat er veel sneller tot vervolging moet worden overgegaan. ,,Het is de staat die de norm stelt, anders wint de straat."



Geen oplossing

De CDA-voorman vindt dat de politiek moet uitstralen dat er grenzen zijn. ,,Dat doe je niet door terug te schelden, zoals Mark Rutte doet. Hoezo 'pleur op'? Er gaat helemaal niemand weg! Hij biedt helemaal geen oplossing. Hij zegt dat het idioten zijn, Tokkies - weet ik wat - maar laat het verder gebeuren."



