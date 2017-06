Burgemeester Bunschoten na dood Savannah: Jongeren, pas op

Appartementen Eindhoven verwoest door uitslaande brand, bewoners opgevangen

6:19 In een appartementencomplex in Eindhoven is vannacht een grote brand uitgebroken. Meerdere woningen lijken onbewoonbaar als gevolg van de brand. Volgens de politie raakte er niemand gewond, wel is een oudere dame naar het ziekenhuis gebracht voor controle.