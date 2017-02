Burgemeester Enschede ontdaan na zelfdoding Onur: Dit heeft enorme impact

,,Het is moeilijk te begrijpen dat iemand zo’n beslissing zo plotseling neemt. Dit heeft een enorme impact op iedereen in Enschede, op zijn directe omgeving, vrienden, vriendin en familie in het bijzonder", reageert burgemeester Onno van Veldhuizen op de website van het Bonhoeffer College. ,,Dit zijn dagen van rouw, het zijn dagen om bij elkaar te zijn en elkaar te steunen."



De burgervader roept op om het gesprek met elkaar aan te gaan over de consequenties van sociale media. Een fotootje posten op Facebook, Twitter of Instagram is zo gebeurd, maar kan dramatische gevolgen hebben.