Burgemeester stelt noodbevel in voor ramptoeristen gestrand schip

Hulpinstanties starten om 20.00 uur bij het Nauw van Bath met de berging van de CSCL Jupiter. Die liep vanmorgen omstreeks half negen vast in de Westerschelde door een technische fout. Om 20.50 uur is het op de bewuste plek hoogwater. Volgens de PZC, die een liveblog bijhoudt over de bergingsoperatie, zijn er minstens tien sleepboten bij betrokken. Op de dijk staan duizenden belangstellenden, meldt de regionale krant.

Volgens de burgemeester van Reimerswaal, Piet Zoon, trekt het gestrande schip sinds vanmiddag veel mensen die in het dorp Bath parkeren. ,,We roepen u op om dat NIET te doen omdat het verkeer daar vastloopt", schrijft hij in het noodbevel. De burgervader zegt er begrip voor te hebben dat mensen naar het vastgelopen containerschip komen kijken maar vraagt nieuwsgierigen niet meer naar de plek van het incident toe te gaan. Mensen die zich daar al bevinden, wordt gevraagd er te blijven. ,,Dit heeft te maken met voorzorgsmaatregelen om de hulpverlening goed te kunnen uitvoeren als het nodig is", zo luidt het in het noodbevel.

Maatregelen

Het bevel werd ingesteld om 19.10 uur en geldt voor de omgeving van de plek waar het containerschip ligt. De politie kondigde verkeersmaatregelen af waaronder eenrichtingsverkeer en een parkeerverbod aan één dan wel twee zijden van bepaalde wegen. Politieagenten en verkeersregelaars zien toe op een goede doorstroming van het verkeer. ,,U wordt verzocht hun aanwijzingen op te volgen", aldus de burgervader.