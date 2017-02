Burgemeester Van der Laan ontroerd door 'magistraal aardige reacties'

Zijn taken zijn voor een deel overgenomen. ,,Door ambtenaren, loco-burgemeester en wethouders. Ook collega's uit de regio, eigenlijk iedereen. Ik heb het idee dat iedereen een paar stappen extra zet, waardoor het werk er op korte termijn niet onder lijdt."



Helemaal gestopt met werken is hij niet, al verschijnt hij wat minder vaak in het openbaar. ,,Er zijn nu veel representatieve dingen die ik kan laten schieten. En die ik nu ook moet laten schieten om tijd over te houden voor de echt grote dingen die Amsterdammers belangrijk vinden. Dat zijn voor een burgemeester vooral veiligheidszaken.''



Mocht er een grote aanslag zijn dan zit Van der Laan op zijn plek laat hij weten. ,,Dan ben ik in charge. Ja hoor, niemand hoeft bang te zijn dat als ik in een ziekenhuis zit dat er dan even vrij spel is.'' De gemeenteraad moet hem bovendien gewoon blijven controleren, zegt Van der Laan. ,,De raad moet mij niet zielig gaan vinden. De raad moet gewoon bijten als ik iets fout doe. Anders gaat het ten koste van de stad."