Burgerwacht gebruikte buitensporig geweld

En het gaat dus ook niet altijd goed. Zo hebben leden van de burgerwacht op 1 maart 2015 de auto van twee inbrekers in een schuur klemgereden. De verdachten werden vervolgens door de politie aangehouden. De roekeloze actie van de groepsleden was toch aanleiding voor een stevig gesprek met de politie, het openbaar ministerie en de gemeente Barneveld, waar Kootwijkerbroek bij hoort. ,,Een auto klemrijden gaat ons veel te ver'', zegt politiewoordvoerder Simen Klok.



Vechtpartij

Op 5 augustus 2015 grepen leden van de burgerwacht ook gewelddadig in. Dat was tijdens een vechtpartij op het terrein van verhuurservice Van Middendorp in Kootwijkerbroek. Twee klanten kregen toen een conflict met de eigenaar van het bedrijf en gingen slaan met knuppels. Toegesnelde leden van de burgerwacht mengden zich in de strijd en zetten het terrein af met auto's.



Bij de vechtpartij raakten twee mannen uit Kootwijkerbroek zwaargewond en er vielen ook twee lichtgewonden. Wie precies schuldig was, bleek moeilijk vast te stellen, zei politiewoordvoerder René Visser destijds tegen de Barneveldse Krant. ,,Het is een heftige situatie geweest, waarbij flink wat klappen over en weer vielen.''



De burgerwacht heeft ook twee keer verzuimd om de politie tijdig in te schakelen nadat groepsleden een spoedmelding kregen. Ze sprongen eerst zelf in de auto om de achtervolging in te zetten op criminelen en waarschuwden daarna pas de politie. Dat was opnieuw aanleiding voor een stevig gesprek met de leiders van de groep.



De politie zegt ondanks de incidenten prettig samen te werken met de burgerwacht in Kootwijkerbroek. ,,Sinds 2015 is de groep niet meer in de fout gegaan. We hebben ze duidelijk gemaakt dat het geweldsmonopolie bij de politie ligt. Als wij in de toekomst ook maar iets van gewelddadig ingrijpen constateren bij deze groep dan hebben ze een groot probleem'', zegt Klok.